Pino Insegno e gli amici di Giorgia Meloni

(Di lunedì 29 maggio 2023): glidiche adesso «Ahó, so’ egggemone!» Il Giornale, pagina 16, di Luigi Mascheroni. Che poi, ha notato qualcuno, appena è girata la voce cheavrebbe potuto condurre il prossimo Che tempo che fa, ha piovuto tutto maggio. Via Fabio Fazio, dentro. Fuori Lucia Annunziata, arriva Serena Bortone. La quale, l’altro giorno, ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, ha citato l’incipit dei Promessi sposi, il celeberrimo Quel ramo del lago di Garda… Se c’è una cosa in cui si distingue la nuova destra di tele, di arraffo e di governo, c’è da dire, è cultura. Con la minuscola.che prova a fare il Fabio Fazio di destra, Luciana Littizzetto che farà l’imitazione di ...

Rai,e l'incognita Flavio Insinna L'ingresso dicoinciderebbe, però, con l'uscita di , alla guida della trasmissione pre - serale da cinque anni. Il poliedrico showman ...potrebbe sostituire Insinna come conduttore del programma La rivoluzione continua nella Rai con l'uscita di Flavio Insinna dall'Eredità.

