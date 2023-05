Picchia contro Allegri | il nuovo sport nazionale

Da mesi lo sport nazionale è picchiare - e picchiare durissimo -Allegri. Nulla gli viene perdonato, azzerati tutti gli alibi, compresi i cataclismi societari e la grottesca modalità delle sentenze, l'obiettivo degli antipatizzanti è dimostrare che non è più ...L'uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia per reatila persona e il patrimonio, è stato colto sul fatto mentre danneggiava con un bastone di ferro la porta di ingresso di un noto ...Ovviamente non saranno le 60 canzoni scelte per Verona, se no la gente ci! Ma faremo in ... Servono leggi per i diritti, ma anchel'omofobia, e poi bisognerebbe investire molto di più ...

In due contro uno picchiano un ragazzino alla villa comunale mentre gli amici riprendono, i video pubblicati su Telegram ChietiToday

Un 29enne senzatetto è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti ...Blog Calciomercato.com: Le vicissitudini della Juventus sembrano una conseguenza del difficile rapporto tra Juventus e poteri concorrenti, come la FIGC e l'Uefa. A questi si ...