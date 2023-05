Piazza Pacca | Altrabenevento | “Il Comune insiste per realizzare il front office sui reperti archeologici”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gabriele Corona, del movimento “Altra Benevento è Possibile”. Di seguito il testo: Oggi le strutture archeologiche diSanta Maria (Cardinal) sono state coperte da teli bianchi in attesa delle decisioni del Soprintendente, Gennaro Leva, che finora non ha mai spiegato perché ha autorizzato ildi Benevento ad appaltare i lavori per la realizzazione delsenza il preventivo scavo. Eppure si sapeva da tempo che in quell’area vi erano la chiesa e il convento di San Pietro, le terme romane ed altre preesistenze storiche molto importanti come indicato in molti studi e in una relazione del 7 settembre 2020 inviata aldi Benevento dal Funzionario ...