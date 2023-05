Piazza Affari chiude la seduta in calo dello 0 | 36%

(Di lunedì 29 maggio 2023) Chiusura debole per, in unaorfana di Wall Street, Londra e diversi listini europei, chiusi per festività. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso0,36% ...

Chiusura debole per, in una seduta orfana di Wall Street, Londra e diversi listini europei, chiusi per festività. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,36% a 26.617 punti. . 29 ...Depressa il FTSE Italia All - Share Financials , che scambia sotto i livelli della vigilia a 14.374,24 punti. 29 - 05 - 2023 17:00Si muove al ribasso il comparto beni industriali a Milano , che perde lo 0,63%, scambiando a 39.697,93 punti. 29 - 05 - 2023 17:00

Ipo Ferretti, avanti col dual listing a Piazza Affari: in vendita fino al 28,75% - MilanoFinanza News Milano Finanza

MILANO (MF-DJ)--Chiusura in calo per Piazza Affari (-0,36%) e le altre borse europee dopo i rialzi dell'avvio in scia all'intesa tra Democratici e Repubblicani per aumentare il tetto del debito degli ...