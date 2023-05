PFAS in Italia | i rischi | come combattere l’emergenza ambientale e sanitaria Intervista a Greenpeace

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nelle scorse settimaneha diffuso un’analisi rivelandol’acqua della Lombardia sia contaminata da(composti poli e perfluoroalchilici). Queste sostanze nocive per la salute sono state trovate nel 19% dei campioni di acqua analizzati tra il 2018 e il 2022. Secondo il report dell’ONG ambientalista, si teme che l’inquinamento possa essere ancora più diffuso poiché le analisi sono state finora parziali e non rappresentative di tutto il territorio. Per comprendere meglio la situazione e quali sono le misure da adottare per contrastare gli effetti potenzialmente dannosi, abbiamo approfondito la questione con Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di, all’indomani della conferenza stampa che si è svolta alla Camera dei ...

I PFAS sono sostanze chimiche ed artificiali, altamente persistenti e nocive per la salute umana. Secondo quanto riportato dall'unità investigativa di Greenpeace, queste sostanze sono presenti ... Per anni considerati un problema locale i PFAS si trovano ormai in quasi tutto il nord e forse anche altro. Secondo Giuseppe Ungherese "basta cercarli per trovarli". Ci sono prove che l'acqua potabile non solo del Veneto, ma pure ...

In Lombardia è allarme per l’acqua potabile contaminata dai PFAS. In questa intervista Giuseppe Ungherese di Greenpeace Italia ci spiega quali sono i pericoli e come contrastare l’emergenza.Guardando alla classifica delle province lombarde per numero di campioni contaminati, quella di Milano detiene il triste primato del maggior numero di rilevazioni in cui sono stati rilevati Pfas (ben ...