Peste Suina | le parole dell’esperto | “In Campania è lotta contro il tempo | intervenga la Regione”

(Di lunedì 29 maggio 2023)di lettura: 4 minutiEnergica presa di posizione del professor Vincenzo Peretti del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II, che ha a cuore le sorti della popolazione dei suini di razza Casertana, dopo che il virus dellaAfricana (PSA) ha cominciato il suo percorso in. Da più voci a partire dall’Associazione AllevatoriMolise viene invocato l’intervento urgente dell’assessore all’agricoltura dellaNicola Caputo. La PSA è una malattia virale dei suini e dei cinghiali selvatici che causa un’elevata mortalità negli animali infettati. Il virus, innocuo per l’uomo, genera perdite nella popolazionee quindi anche della razza Casertana, che nei conti economici di quanti con essa si ...

I casi positivi allaafricana sono ora 740, quattro in più rispetto all'aggiornamento precedente, per tre casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 305 e uno registrato in Piemonte dove salgono a 435. ...Salgono da otto a diciassette i comuni interessati nella Valle di Diano dalla presenza di animali selvatici colpiti daafricana. È ciò che è emerso dall'ultima ordinanza emessa dalla Regione Campania che allarga la zona rossa dell'entroterra salernitano. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache , ...ARTICOLO PRECEDENTE Vallo di Diano, aumentano comuni dov'è accertata laUltime notizie Zerottonove Vallo di Diano, aumentano comuni dov'è accertata la29 Maggio Zerottonove ...

Peste suina africana, il virus sempre meno distante dagli allevamenti di maiali La Stampa

Con l’ingresso in zona rossa del comune di Saliceto, in provincia di Cuneo, per il ritrovamento di una carcassa a Cairo Montenotte, in Liguria, continua il dilagare della peste dei cinghiali. Nessuna ...Uno a Urbe (otto in totale) e uno a Varazze (trenta in totale) Liguria. Due nuovi casi di peste suina sono state riscontrate in provincia di Savona, uno a Urbe (otto in totale), uno a Varazze (trenta ...