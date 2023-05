Perugia1416 | ottava edizione in programma dall’8 all’11 giugno

(Di lunedì 29 maggio 2023) Rioni in festa, mercato librario, corteo storico, antichi mestieri, mostre, giochi, taverne e spettacoli. Perugia si prepara a rivivere il periodo storico tra Medioevo e Rinascimento che celebra l’ingresso in città di Braccio Fortebracci dopo la vittoria della battaglia di Sant’Egidio del 12 luglio 1416. Per quattro giorni,prossimi, il centro storico perugino vivrà momenti di grande suggestione come la Pax Perusina, ovvero l’ingresso in notturna di Braccio Fortebracci nella sua Perugia (sabato) e il grande Corteo Storico (domenica) che, con le sfide dei giochi, vedrà competere i cinque Rioni per aggiudicarsi il Palio 2023. Ritorna con tante novità la rievocazione storica, giunta alla sua, organizzata dall’Associazione ...

Ritorna con tante novità la rievocazione storica, giunta alla sua edizione, organizzata dall'Associazione Aps, con il patrocinio e il sostegno della Giunta regionale ...

È l’opera di Alessandro Sciscione, “Il sogno è dell’anima, il pensiero è dello spirito”, ad aggiudicarsi il concorso “Un palio d’artista per il Rione vincitore nell’edizione 2023 della sfida e delle g ...Perugia 1416, in vista dell'edizione 2023 in programma dall'8 all'11 giugno è stato svelato il palio realizzato da Alessandro Sciscione.