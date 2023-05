Perugia-Benevento sotto inchiesta | industria scommesse | “Nessun flusso anomalo sul 3-2”

L'azione della giustizia sportiva riguarda in particolare le 'modalità di realizzazione della rete del definitivo 3 - 2 nella garadella 38/a e ultima giornata del campionato di ...Da scartare quasi sicuramente lo scenario di un possibile ripescaggio in B: le vicende di Reggina e Sampdoria, insieme all'inchiesta della Procura su, non dovrebbero modificare il ...Per Giampiero Clemente, che vanta un passato da capitano di, di cui risulta ancora il miglior marcatore della storia, si tratta del primo anno lontano dal terreno di gioco, in ...

Calcio: caso Perugia-Benevento, nessun flusso anomalo di puntate sul match La Sicilia

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Non c’è stato alcun flusso anomalo di scommesse sul risultato finale e sul punteggio esatto (3-2) di Perugia-Benevento. Lo apprende Agipronews da fonti dell’industria del ...Nel corso del Consiglio Provinciale di Avellino, allargato anche ai rappresentanti del territorio di Benevento, ha parlato il patron giallorosso.