Perché non resisteremo all' inquietante Club Zero

(Di lunedì 29 maggio 2023) In una scuola per ricchi e (presunti) talentuosi rampolli, il consiglio delle famiglie decide di introdurre un nuovo corso di “alimentazione consapevole”. Arriva così, la signorina Novak (Mia Wasikowska), notata grazie al suo sito web dal padre di una studentessa che, entusiasta, convince gli altri genitori e le preside ad assumerla. Novak, voce felpata e movenze leggere, introduce i suoi studenti alle regole di un’alimentazione più che consapevole sempre più rigida. Il principio di partenza è che la gente mangia troppo e che occorre ridurre il consumo di cibo per il bene nostro e del pianeta. La lobby dell’industria alimentare, insegna ai suoi studenti, ci spinge a ingerire cibi dannosi per il fisico e in grandi quantità solo per far lievitare gli introiti., presentato in concorso a Cannes, co-scritto, prodotto e diretto da Jessica Hausner, ...