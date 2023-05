Perché hanno assunto Bruno Vespa | la vergogna in studio da Fabio Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un «esercito di facce di c**o». Louis-Ferdinand Céline ne parla nel suo inedito «Guerra». Appena pubblicato in Italia. Saviano lo legge, quasi lo declama, sottolineando con la voce. È l'ultima puntata di «Che tempo che fa». E su RaiTre va in scena la saggezza.ha il groppo in gola. Ripete più volte «l'ultima puntata della stagione». Anche se, lo sa lui per primo, è l'ultima puntata di venti stagioni. La fine di una storia professionale e televisiva lunga due decenni. Peraddirittura quattro, ovvero quarant'anni meno pochi mesi in Rai. Il pubblico inlo accoglie con un'ovazione. Lui risponde schierando l'artiglieria pesante. Apre Michele Serra, ironico e tagliente come sempre. Parla di Rai e Topo Gigio «sarà di destra o di sinistra?» E? «Di destra...