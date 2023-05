Percettori di Reddito di Cittadinanza lavoreranno per Tivoli | cureranno il decoro delle aree verdi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Da oggi, adeldidovranno lavorare, o almeno quelli in condizioni di svolgere un mestiere. Il Comune, infatti, renderà operative queste persone nello svolgimento di lavori utili alla curacomunali. Li vedremo, quindi, operativi con rastrelli o taglia erba in mano, nell’azione quotidiana di tenere puliti questi spazi pubblici. Ididial lavoro aLa decisione comunale, infatti, è stata quella di dare un’utilità aideldi. Il Comune, dopo un corso professionalizzante, li ha arruolati per andare a lavorare nelle ...

