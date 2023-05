Per farsi pubblicità a spese mie | furia-Barbareschi | i due nomi Rai nel mirino

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lucareplica ai consiglieri della Rai che hanno chiesto lo stop del suo programma. Nei giorni scorsi Francesca Bria del Pd e Riccardo Laganà per i dipendenti hanno fatto richiesta alla presidente Marinella Soldi di bloccare la seconda edizione di In Barba a tutto, prevista su Rai 3. Al centro alcune parole pronunciate dall'attore sul movimento MeToo e le denunce di alcune donne dello spettacolo. "Sono seccato da queste polemiche sterili sul mio nome - si sfoga il diretto interessato -, forse qualcuno vuolea mie, come succede da quando ho aperto bocca per la prima volta. Magari adesso questi due consiglieri Rai saranno conosciuti un po' di più, grazie a me". E infattisi chiede: "Ma chi sono questi? Quando la signora Bria era alle elementari io ...