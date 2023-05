Pena di morte e carcere per i gay | la nuova legge dell’Uganda che “protegge la santità della famiglia”

(Di lunedì 29 maggio 2023)fino a 20 anni per chiunque – individuo o organizzazione – “promuova consapevolmente l’omosessualità”.diper chi è accusato di “omosessualità aggravata”, cioè chi ha rapporti omosessuali con minori di 18 anni e disabili o quando uno dei due partner è positivo all’Hiv o sotto minaccia. Il reato di “tentata omosessualità aggravata” viene invece sanzionato con la detenzione fino a 14 anni. L’Uganda sceglie la linea durissima contro l’omosessualità e vara una delle leggi più draconiane al mondo contro gli Lgbtiqa+, prevedendo non solo il, ma in alcuni casi anche l’ergastolo e ladi. Una stretta, quella decisa dallafirmata dal presidente Yoweri Museveni, che Joe Biden ha bollato come “una tragica ...

Yoweri Museveni ha sfoggiato una penna d'oro per apporre la firma sulla controversa legge contro l'omosessualità in Uganda. La comunità internazionale fino all'ultimo ha sperato che l'eterno ...E qual è la punizione Lamassima è la". La notizia ha suscitato la condanna dei gruppi per i diritti umani e Lgbqt. L'approvazione è arrivata nonostante gli avvertimenti dei partner ...Nel 2019 l'indagato veniva denunciato dalla moglie per maltrattamenti e condannato alladi 1 ... offendendoli e minacciandoli di. In una occasione, l'uomo avrebbe puntato anche un coltello ...

Uganda, pena di morte per «omosessualità aggravata» Avvenire

L'eterno presidente Museveni firma una delle legislazioni più ostili alla comunità Lgbtq+ nel mondo. Puniti gli atti sessuali, condanne severe anche per chi ...In Uganda è stata firmata una legge che rende illegali gli atti omosessuali e prevede la pena di morte per gli omosessuali condannati per stupro o per rapporti sessuali con minori ...