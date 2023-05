Pd | Schlein | il vento di destra è ancora forte

20.30: netta sconfitta,a destra "Una sconfitta netta, dimostra che ila favore delle destre è ancora forte". Questo il commento della segretaria del Pd Ellyal termine della ...Ila favore delle destre è ancora forte e c'è ancora. Ma un partito non si cambia in due mesi, serve un tempo lungo e senza alleanze non si vince."Ila favore delle destre è ancora forte e c'è ancora", afferma in prima battutache poi ringrazia "tutti quelli che si sono spesi, in queste elezioni", a cominciare dai candidati. "...

Schlein prova a replicare: vento di destra ancora forte TGLA7

ROMA (ITALPRESS) - "E' una sconfitta netta. Queste sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore delle destre è ancora forte". Lo ha detto l ...(LaPresse) La leader del Partito democratico Elly Schlein ammette la sconfitta dopo l'esito del voto ai ballottaggi delle Amministrative. «È una sconfitta netta. Sono Amministrative che dimostrano che ...