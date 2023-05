Pastorello | «Rinnovo de Vrij? Trattative in corso con l’Inter! I tempi»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Federico, agente fra gli altri di Stefan de, ha parlato del futuro del suo assistito a margine di un evento tenutosi a Coverciano– Queste le parole disul futuro di Stefan de: «Lui è in scadenza di contratto, ci sonoincon l’Inter ma essendoci ancora la finale di Champions da giocare i calciatori sono concentrati su quella. I discorsi sono rimandati a dopo la finale di Istanbul del 10 giugno». Fonte: Sportmediaset.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... che come Skriniar andrà in scadenza di contratto a fine stagione, non ha ancora accettato la proposta per ilda tempo sul suo tavolo. Come più volte precisato anche dal suo agente,...Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport , tra l'agente del difensore,, e l'Inter sono andati in scena diversi incontri. La fumata bianca sembrava vicina già a febbraio, ma ...Ieri infatti James Featherstone, agente che cura gli interessi del numero 6, è stato avvistato al Fulvio Bernardini insieme a Federico: i due hanno incontrato il gm Tiago Pinto per mettere ...

TMW - De Vrij in scadenza Pastorello: "Trattativa con l'Inter aperta, ma tutto rimandato a dopo Istanbul" TUTTO mercato WEB

L'agente di Stefan De Vrij, Federico Pastorello, ha fatto il punto sul contratto del difensore dell'Inter, in scadenza a giugno. "Lui ...Gianluca Gaetano ha deciso di cambiare agente, dopo l'addio a Pastorello si è affidato all'agenzia di Mario Giuffredi: presto può arrivare il rinnovo.