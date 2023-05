PARAMOUNT+ GIUGNO 2023 | LE SECONDE STAGIONI DI STAR TREK STRANGE NEW WORLDS E EVIL | SCHOOL SPIRTS | QUEEN OF THE UNIVERSE

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità del mese didi Paramount Plus, e se vi siete persi le novità di Netflix, Disney Plus e Prime Video le trovate QUI, QUI e QUI. AParamount Plus presenta numerose novità per i propri abbonati, la più attesa dai milioni di fan del franchising è certamente la seconda stagione diNew, sempre tra le serie arrivano la “particolare”Spirits, la seconda stagione die la versione finalmente doppiata in italiano di Wolf Pack che segna il ritorno da protagonista di Sarah Mischelle Gellar. Tra le altre novità il film La Lotteria: la leggenda del sogno americano basato su una storia vera, la seconda stagione del reality...

Da sabato 3su+ arriva la seconda stagione di Queen Of The Universe , il contest canoro internazionale per drag queen. Il cast della seconda stagione è composto da concorrenti provenienti da nove ...Ed è per questo che vi segnaliamo che, fino all'11, potrete avere Sky TV, Netflix, Sky Cinema ea 19,90 al mese per ben 18 mensilità . Un'offerta che considerare allettante è ...La locandina della nuova stagione di Queen of the Universe La nuova e seconda stagione di Queen of the Universe ti aspetta dal 32023 su+ : basta collegarti a paramountplus.com/it/ ...

Paramount Plus da giugno aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti SmartWorld

La seconda stagione di Queen Of The Universe arriva dal 3 giugno su Paramount+: ecco i giudici e le dieci drag queen in gara ...Queen of the Universe, su Paramount+ arriva la seconda edizione del talent canoro per Drag Queen. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellita ...