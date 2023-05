Papa Francesco negli studi Rai per un’intervista esclusiva | “Evento storico”

È statoa decidere l'istituzione nel Calendario Romano Generale di tale memoria obbligatoria, fissandola al Lunedì di Pentecoste di ogni anno, come reso noto da un decreto del prefetto ...Il rosso liturgico della Solennità di Pentecoste rifulge nella Basilica vaticana, gremita di cinquemila fedeli, dovepresiede la Santa Messa. Un rosso che riporta, inesorabilmente, anche al sangue dei tanti conflitti che lacerano il mondo e a cui il Pontefice, nella sua omelia, non trascura di ..."Cantore delle vittime e degli ultimi": cosìdefinisce lo scrittore Alessandro Manzoni, del quale lo scorso 22 maggio si è commemorato il 150° anniversario della morte, nelle prime parole dopo la recita del Regina Caeli di questa ...

«Il clero del Nicaragua scriva a Papa Francesco perchè ci difenda dalla persecuzione di Ortega»: il manifesto ilmessaggero.it

Il recente viaggio in Ungheria di papa Francesco deve far riflettere. Per inciso papa Francesco interviene in questi contatti con quello spirito che è proprio del Concilio Vaticano II, lo spirito cioè ...Lo ha eletto l'assemblea generale riunita a Rimini. Torinese, 50 anni, succede a Ramonda, che ha guidato la Comunità per 15 anni dopo la morte del fondatore don Benzi ...