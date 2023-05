Pallavolo | domani esordio delle azzurre nella Vnl 2023 contro la Thailandia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - L'attesa volge al termine.alle ore 16:00 italiane, ledel Ct Davide Mazzanti faranno il proprioVnlaffrontando, all'Antalya Spor Salonu, lasfida valida per la prima giornata della Pool 1. L'Italia, giunta in Turchiaserata di ieri (domenica 28 maggio) ha dapprima assaggiato il taraflex su cui si disputerà la Pool 1 e poi lavorato in sala pesi nel pomeriggio. “Laè una squadra sempre molto difficile da affrontare -ha dichiarato il Ct azzurro, Davide Mazzanti- forse perché hanno un modo piuttosto diverso di giocare rispetto a quello che incontriamo solitamente. Inoltre troveremo una squadra che sta lavorando insieme già da molto tempo e che ...

