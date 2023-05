Pagelle Juventus-Milan | i voti di Tuttosport | “Giroud sblocca e decide”

- Milan nel segno di Giroud. Di Maria bocciato. E Chiesa... Ledi Affaritaliani.it Iscriviti alla newsletter- Milan: Giroud eroe da Champions, Di Maria disastro. LeIscriviti alla newsletter- Milan: promossi e bocciati Milan Giroud voto 8 La Juve lo imbavaglia per quasi tutto il primo tempo, fino al colpo di testa magico, imprendibile per Szczesny, che manda il Milan in ...

Juve-Milan, le pagelle: Giroud mostruoso come Hulk, 7. Danilo ultimo dei mohicani (6,5) La Gazzetta dello Sport

Fantacalcio, la settimana da urlo di Giroud non indimenticabile, complici anche le scorie del Mondiale, con l'acuto del gol contro il Napoli in Champions. La sua fantamedia è… Leggi ...Almeno l’obiettivo minimo è stato portato a casa, giocheremo la Champions per il terzo anno consecutivo, e il fatto che questo traguardo venga accolto con un mezzo sorriso amaro fa capire quanto si si ...