Pagelle Juventus-Milan | i voti di CorSport | “A Giroud basta un pallone”

- Milan: Giroud eroe da Champions, Di Maria disastro. LeIscriviti alla newsletter- Milan: promossi e bocciati Milan Giroud voto 8 La Juve lo imbavaglia per quasi tutto il primo tempo, fino al colpo di testa magico, imprendibile per Szczesny, che manda il Milan in ...Tabellino edi- Milan(3 - 4 - 3):Szczesny, Gatti, Bremer (81 , Bonucci), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic (63 , Paredes); Di Maria (63 , Milik), Kean (72 , ...

Juve-Milan, le pagelle: Giroud mostruoso come Hulk, 7. Danilo ultimo dei mohicani (6,5) La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Juve-Milan, le pagelle. Nell'ultimo match casalingo i bianconeri trovano il decimo ko stagionale: troppi sottotono, si salvano in pochi.