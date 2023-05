Così Daniele, presidente di, ha commentato la presentazione di PILC - Public Institutions Legal Consultants - l'Associazione Professionale di Consulenza legale interamente dedicata alla ...... che si oppone allo spirito divisore perché è armonia, Spirito di unità che porta la. ... ma lo Spirito, come nella creazione, proprio a partire dalla pluralitàcreare armonia. La sua armonia ...E le armi non possono aiutare la'. Anche quando servono per difendersi 'È un discorso ... Io credo di esserci riuscito, anche se sono 'un giovane vecchio', uno cheancora ascoltare i dischi'. ...

PA, Pace (Ama): bene PILC, iniziative aggregazione valore paese ... Il Sole 24 ORE

Fioristi in arrivo da tutto il mondo, luminarie nella torre federiciana, musica ed eventi Artisti fioristi nel Salento dal mondo per disegnare scenari d’amore attraverso i fiori. Accade a Leverano (Le ...Roma, 29 mag. (askanews) - "Il progetto è interessante, poi in Italia tutte le volte che si aggregano forze si crea valore per il paese. Siamo ...