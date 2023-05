Così ha commentato il lancio del progetto, Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio. 29 maggio 2023Nulla di nuovo rispetto al passato e questo perché il bilancio targato Francesco Rocca eè giocoforza frutto del bilancio della gestione Pd - Zingaretti. Ragion per cui 240 mln lo ...In particolare, l'assessore alla Mobilità,ha fatto un quadro sulla situazione trovata e sui primi interventi messi in campo dalla nuova giunta regionale. 'E' in fase approvazione ha ...

PA, Fabrizio Ghera: semplificazione per dare risposte cittadini - Il ... Il Sole 24 ORE

"Bisogna puntare sulla semplificazione, ad esempio accelerando i processi affinchè vi siano per i cittadini più certezze dando così risposte, e quindi ogni iniziativa in questo campo è ben accetta ed ...Home Economia urbana Municipio Roma X: una linea di bus da Ostia a Magliana contro i disservizi della Metromare Ancora un anno di disagi per i viaggiatori a causa dei lavori in 8 stazioni su 14 della ...