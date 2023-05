Ostia | nuovi crolli alle case popolari | ‘Calcinacci anche dentro casa’ VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ennesimo crollo di calcinacci all’interno delledi via Antonio Forni, al civico 39, a Nuova. Dopo la caduta di mattoni e intonaco avvenuta a marzo, la “pioggia” è ricominciata, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei residenti, che ancora attendono la messa in sicurezza delle palazzine, mai avvenuta nonostante le promesse e i sopralluoghi. E proprio durante un sopralluogo fatto dai consiglieri comunali Leonardo Di Matteo, Giuseppe Sesa e Mirella Arcamone il 22 marzo i calcinacci era caduti di nuovo, a dimostrazione che quanto lamentano i cittadini corrisponde a verità. Allora i consiglieri erano andati a seguito del crollo di un’impalcatura, che si era staccata ed era finita addosso a un anziano, ferendolo gravemente. L’uomo, oltretutto disabile, era stato preso mentre stava passando a bordo della sua bicicletta ...