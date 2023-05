Osservatorio Giochi | il distanziometro e la “marginalizzazione” del gioco pubblico voluta dalle Regioni

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dall’analisi della giurisprudenza amministrativa svolta dall’, nel bimestre marzo-aprile 2023, emerge la conferma di un dato: lo strumento normativo che fissa una distanza minima dell’offerta dida “luoghi sensibili” (in gergo “”) è considerata una misura adeguata al fine di prevenire le dipendenze patologiche. A fronte delle argomentazioni scientifiche che evidenziano che i giocatori “patologici” affetti dal disturbo dad’azzardo non vengono scoraggiati dall’allontanamento dei punti fisici ove si offre il, essendo disposti a raggiungerli anche a costo di percorrere chilometri e, quindi, anche a spostarsi nelle periferie delle città, la giurisprudenza esaminata osserva che per tutelare i “patologici”, anche da politiche commerciali ...

...l'attività di supporto agli enti pubblici del territorio e al Comitato organizzatore dei XX... ed è infine componente dell'per la strategia regionale sull'idrogeno. Per la ...... stand, punti ristoro e intrattenimento per grandi e piccini " Tutte le informazioni STORIE E SPETTACOLIE LABORATORI VARESE " Domenica la giornata di Porte aperte all'astronomico ......i figli in spazi idonei interni come ludoteca e in spazi esterni dove ci sono anche dei, per ... Lo ha detto l'avvocato e referente dell'Carcere Emilia - Romagna, Romina Cattivelli i ...

Turchia ballottaggio, il gioco delle alleanze / Turchia / aree / Home ... Osservatorio Balcani e Caucaso

Chi è, e da dove viene, Daniel Bameyi È la domanda che si pongono tutti dopo aver visto giocare, e molto bene, il capitano della Nazionale nigeriana Under 20 che mercoledì scorso ha battuto l’Italia ...