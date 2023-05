Ormai il fortino rosso non esiste più | la Toscana sceglie il centrodestra

Un'auto fermada tempo, peraltro circondata da quelle che sembrano essere macchie di sangue. Succede in zona Aurora, per la precisione in via Rovigo , quasi all'incrocio con strada del... con l'elmetto in prima fila a difendere unche non riescono a smettere di sentire come ... i nomi e i volti noti chiamati alla ritirata (Fazio, Littizzetto, Annunziata,proiettati altrove,...Un silenzio assordante, rimbomba tra le mura di quello che è,, lo scheletro dell'exdella droga, che la città ha riconquistato e che tra qualche giorno non esisterà più. Vederlo così, ...

Pesaro ultimo fortino del Pd il Resto del Carlino

L'onda lunga del centrodestra travolge anche Ancona. Ormai tutte le Marche sono meloniane-salviniane-berlusconiane: chiamatele come volete. Nel capoluogo di regione dopo un avvincente ballottaggio, Da ...Mancano meno di 48 ore all'inizio dell'Estate meteorologica, una stagione che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena, questa volta sia in un ...