Oriana Marzoli piange per Daniele Dal Moro | l’annuncio in diretta scuota i fan

Sembrerebbe giunta alla fine la storia d'amore tra Daniele Dal Moro e: dopo il Grande Fratello Vip la coppia sembrava più affiatata che mai, ma gli ultimi sviluppi lasciano pensare che qualcosa non vada come dovrebbe andare. È crisi d'amore tra Daniele ... Antonella Fiordelisi è stata costretta a chiudere il suo profilo Twitter perché gli hater hanno iniziato ad accusarla di essere stata la persona che ha fatto lasciaree Daniele Del Moro . Antonella è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . Durante il suo percorso nella casa più spiata d'Italia ha ...

"Grande Fratello Vip", Oriana conferma la rottura con Daniele Dal Moro TGCOM

Gf Vip 7, Twitter sospende l’account di Daniele Dal Moro: durante lo sbrocco di ieri è intervenuto anche Edoardo Donnamaria La serata di ieri è stata particolarmente accesa per l’ex… Leggi ...L'influencer lascia Verona e si trasferisce, da sola, a Milano, poi decide di non seguire più il profilo Instagram del compagno. E quel twitt ...