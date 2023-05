Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | Il video che conferma la fine della loro storia | lei in lacrime cerca conforto

Condividi su:e Daniele Dal Moro sono stati la prima coppia del Grande Fratello Vip a scoppiare. L'inizio della fine è stato causato da una fan che ha mandato alla venezuelana gli screen di alcuni ...e Daniele Dal Moro , dopo un susseguirsi di alti e bassi, gioie e dolori, si sono dimostrati come la prima coppia dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ad aver fallito nel ...Sembra davvero giunta al capolinea la storia d'amore, nata nella settima edizione del Gf Vip , tra l'influencer venezuelanae l'ex tronista veneto di Uomini e Donne, Daniele Dal Moro . Le voci di una crisi si stava susseguendo da diverso tempo, smentite poi da un selfie con una fan a Verona, appena due ...

"Grande Fratello Vip", Oriana conferma la rottura con Daniele Dal Moro TGCOM

