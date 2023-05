Oriana e Daniele si sono lasciati? Lei fa un tweet e scoppia in lacrime | “Non taggatemi in più cose d amore | se mi volete bene…”

(Di lunedì 29 maggio 2023)Marzoli eDal Morostati la prima coppia del Grande Fratello Vip are. L’inizio della fine è stato causato da una fan che ha mandato alla venezuelana gli screen di alcuni like cheavrebbe messo a una ragazza che aveva da poco seguito. “Bebè chiedi spiegazioni aperché ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip 7, nella notte duro litigio traMarzoli e Wilma Goich davanti aDal Moro (VIDEO) Gf Vip,geloso di(VIDEO): “Che falsa. Sei stata a parlare con Luca e …” Gf Vip, gestaccio diin veranda (VIDEO): ...

Marzoli eDal Moro , dopo un susseguirsi di alti e bassi, gioie e dolori, si sono dimostrati come la prima coppia dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ad aver fallito nel ...Sembra davvero giunta al capolinea la storia d'amore, nata nella settima edizione del Gf Vip , tra l'influencer venezuelanaMarzoli e l'ex tronista veneto di Uomini e Donne,Dal Moro . Le voci di una crisi si stava susseguendo da diverso tempo, smentite poi da un selfie con una fan a Verona, appena due ...... secondo i fan degli Oriele l'influencer salernitana avrebbe potuto evitare di postare quella foto con. Probabilmente questo episodio ha provocato le ire di, che come detto non ha mai ...

"Grande Fratello Vip", Oriana conferma la rottura con Daniele Dal Moro TGCOM

Poco meno di quarantotto ore fa, Micol Incorvaia , ospite a Radio Cusano Campus insieme a Edoardo Tavassi , parlando dei possibile rumor circa la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal ...Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati la prima coppia del Grande Fratello Vip a scoppiare. L’inizio della fine è stato causato da una fan che ha ma ...