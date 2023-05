Operazioni russe a ritmo ridotto | Bakhmut | a sorpresa cambia la situazione

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Ildelleintorno arimane notevolmente. Il personale ucraino nell'area ha espresso ottimismo sul fatto che la diminuzione delledi Mosca intorno alla città possa facilitare ulteriori contrattacchi di Kiev limitati e localizzati». A fare tale rilevazioni sui possibili sviluppi della guerra tra Ucraina e Russia è l'Institute for the Study of War (ISW), dopo aver ha valutato che la diminuzione deldelleoffensivenell'area die l'operazione di ritiro in corso stanno probabilmente fornendo alle forze ucraine nell'area l'opportunità di «lanciare un nuovo ciclo diintorno alla città, qualora lo volessero». ...

«Il ritmo delle operazioni russe intorno a Bakhmut rimane notevolmente ridotto. Il personale ucraino nell'area ha espresso ottimismo sul ...