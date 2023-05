... coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, nella notte hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto per l'di Pena SantanaNatividad nei confronti di un cittadino ...Stavolta però il protagonista del video è , ragazzo di 26 anni arrestato per l'a di sabato. La donna, Pena SantanaNatividad, una donna di origini domenicane, è stata uccisa sabato in ...Il presunto assassino diNatividad Pena Santana si chiama Sandro Di Carlo . La polizia ha fermato il 26enne, figlio di ...Cassino, fermato il presunto killer di Yirelis Pena Santana: è un ...

Omicidio di Yirel Pena Santana, fermato un 26enne tradito da un'impronta con sangue Gazzetta del Sud

L'assassino ha firmato il delitto: lasciando un'impronta digitale intrisa di sangue sul luogo del massacro. Quell'impronta era già negli archivi della Polizia di Stato. (ANSA) ...L’assassino ha firmato il delitto: lasciando un’impronta digitale intrisa di sangue sul luogo del massacro . Quell'impronta era già negli archivi della ...