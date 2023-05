Omicidio Cassino | fermato il presunto killer di Yirelis Pena Santana | è il titolare di un' azienda agricola

(Di lunedì 29 maggio 2023) La polizia ha arrestato uncolpevole, per l'di, la dominicana di 34 anni uccisa con una dozzina di coltellate sabato mattina nell'appartamento dove abitava da ...

Uccise la cugina Giusy dopo averla sfigurata: condannato a 30 anni chiede perdono alla famiglia: donna uccisa a coltellate in casa. L'allarme dei vicini, la porta era aperta L'...La 34enne, giunta ada Vercelli da circa un mese, lascia tre figli piccoli che vivevano a Genova con la mamma, l'ultima persona che Y. P. S. ha sentito sabato mattina prima del terribile ...... sabato mattina, nell'appartamento dove viveva da tre settimane a. Si era trasferita da ...nel pomeriggio di domenica sarebbe stata una traccia lasciata dall'assassino sul luogo dell'. ...

Omicidio a Cassino, la polizia ha fermato il presunto assassino della donna. Caccia a un complice ilmessaggero.it

La polizia ha arrestato un presunto colpevole, per l'omicidio di Yirelis Pena Santana, la dominicana di 34 anni uccisa con una dozzina di coltellate sabato mattina ...Un uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di essere l'assassino della donna uccisa sabato a Cassino (Frosinone) in via Pascoli. La svolta intorno alle una di ...