(Di lunedì 29 maggio 2023)con isolamento diurno per due anni, è quantooggi in Tribunale a Busto Arsizio (Varese) dall'accusa per Davide, l'uomo di 44 anni che nel gennaio 2022 ha ucciso e fatto a ...

Il pm Carlo Alberto Lafiandra, titolare del fascicolo di inchiesta, ha chiesto anche un risarcimento di 2 milioni per il figlio die 500 mila euro ciascuno per madre e padre della giovane. ...Processo per l'diMaltesi: la richiesta del pubblico ministero. ProcessoMaltesi, "Ergastolo per Davide Fontana" "Ergastolo per Davide Fontana con isolamento diurno per 2 anni e un anno per ogni ...Il processo per l'diMaltesi è ormai arrivato alle battute finali. Fontana l'11 gennaio scorso uccise la giovane e ne abbandonò il cadavere dilaniato . Lì venne ritrovato e i ...

Omicidio Carol Maltesi, chiesto ergastolo per Fontana Euronews Italiano

Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi. Ergastolo con isolamento diurno per due anni, è quanto chiesto oggi in Tribunale a Busto Arsizio ...Ergastolo con isolamento diurno per due anni, è quanto chiesto oggi in Tribunale a Busto Arsizio (Varese) dall'accusa per Davide Fontana, l'uomo di 44 anni che nel gennaio 2022 ha ucciso e fatto a pez ...