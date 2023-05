Olio per friggere | quello di semi è sopravvalutato | ecco il migliore in assoluto|Non lo avresti mai detto!

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’diè davvero ilpertuttoche c’è da sapere sull’argomento, non ve l’hanno maiLa frittura è senza alcun dubbio uno dei metodi di cottura che rendono il cibo più gustoso e appetibile, ma è anche piuttosto sconsigliata quando si parla di salute e linea, perché gli alimenti fritti sono sicuramente più calorici e meno ‘sani’ di quelli cotti a vapore, bolliti o grigliati.ilin assoluto da usare in cucina! – grantennistoscana.itAnche quando si frigge, però, ci sono degli accorgimenti da utilizzare per evitare di mangiare piatti troppo unti e grassi, e soprattutto dannosi per la salute. La prima cosa a cui fare attenzione, a questo proposito, è proprio la ...