Olimpia Milano-Dinamo Sassari oggi in tv | Serie A basket | orario gara-2 | programma | tv | streaming

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si avvicina-2 della semifinale scudetto traEA7 Emporio Armanie Banco di Sardegna. Secondo capitolo dellaquest’, dopo che il primo è stato vinto dalla formazione di Ettore Messina con un nettissimo 95-72. Poco ha potuto il Banco contro una serata con pochi pari, almeno per quest’annata, di Johannes Voigtmann, autore di 22 punti con un irreale 5/5 da tre. Se parlare c’è stato, si è verificato non tanto a proposito di questa, quanto di uno strano asse-Pesaro, con frecciate tra Messina e Ario Costa. Dall’altra parte, e dall’alto di un’esperienza lunghissima sui parquet di mezza Italia, Piero Bucchi sa che, pur perdendo di 30 o di 1, queste partite sempre un punto valgono. E per ...

... con i sassaresi incapaci di mettere un freno all'attacco dell'. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa avanti di 23 punti per 52 - 29. Al rientro in campo ha continuato a ...

La Virtus Bologna risponde subito all'Olimpia Milano e domina gara-1 della semifinale playoff contro la Bertram Tortona per 84-61. Non c'è stata davvero partita con la squadra di Scariolo che ha contr ...Fattore campo rispettato in gara 1 di play off scudetto in serie A in entrambi i campi. Milano impiega cinque minuti scarsi per regolare Sassari che dovrà fare molto di più in gara ...