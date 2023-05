Olanda | i 26 convocati per la fase finale di Nations League | Wijnaldum | Dumfries e de Roon presenti

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il Ct dell’Ronald Koeman ha diramato la lista dei 26per ladi, che vede gli oranje in gara insieme a Croazia, Spagna e Italia. Fuori daiDe Vrij, mentre sononell’elenco, Koopmeiners e De. Chiamata per Xavi Simons, reduce da una grande stagione con la maglia del Psv. Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen) Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern Monaco), Sven Botman (Newcastle United), Denzel(Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Tyrell ...

Il centrocampista giallorosso è stato chiamato dal tecnico olandese per la sfida contro la Croazia, partita valevole per la semifinale di Nations League ...