Ogni disservizio è buono per far esultare gli hacker filo-russi Anche oltre i loro “meriti”

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non è tutto russo quello chea.perché, nel caso più recente, non si è trattato di un attacco informatico. La rivendicazione del collettivo NoName057 dopo i disservizi legati al sito della CIE (Carta d’identità elettronica) rappresenta l’esatto emblema di comeaccadimento – in un clima di guerracibernetica – si trasformi in un volano propagandistico. Un sito o un servizio non funziona? Ecco pronto il testo (con tanto di foto errata) per condividere con il mondo – attraverso il canale Telegram – il proprio ruolo da protagonista in una determinata vicenda. Era accaduto già in passato, ma quanto successo giovedì scorso ne è la conferma. LEGGI> Cosa è successo, negli ultimi giorni, al sito della carta d’identità elettronica Facciamo una breve sintesi. Un incendio nei ...