Oggi 29 maggio | Maria Madre della Chiesa Accoglie tutti gli uomini come suoi figli

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 29 maggio 2023) Per volontà di Papa Francescosi celebra in tutta lala memoria liturgica obbligatoria di. Il Papa ha fissato la celebrazione per il lunedì dopo Pentecoste con un decreto firmato dal Cardinale Robert Sarah, PrefettoCongregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 3 marzo 2018. L'articolo proviene da La Luce di