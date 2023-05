Nuovo cda di Finlombarda | Andrea Mascetti alla presidenza

(Di lunedì 29 maggio 2023) È l’avvocatoilpresidente del Cda di, dopo che l’assemblea ha nominato i componenti dei vertici della società finanziaria della Regione Lombardia. Completano il board Emanuela Sacco, Sara Anita Speranza, Dorino Mario Agliardi, Maurizio Leonardo Lombardi. L’assemblea ha anche nominato i componenti del collegio sindacale, ora composto dal presidente Antonio Liberato Tuscano, Luca Belotti e Margherita Molinari come componenti effettivi, Donata Colombo e Massimo Giudici come sindaci supplenti. Al presidente uscente Michele Vietti sono arrivati i ringraziamenti del dg Giovanni Rallo che ha riconosciuto al manager di «aver accompagnato la società nel percorso di crescita e per il prezioso contributo apportato in questi anni». Rallo ha quindi dato il benvenuto al...

