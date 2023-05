Nuovo attacco ucraino a Belgorod A Kiev torna a suonare l’allarme aereo | «Esplosioni anche in centro città»

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Da questa mattina sono in corso massicci bombardamenti ucraini su Shebekino e altri villaggi della provincia di, in Russia. Lo riferiscono alcuni canali Telegram, secondo i quali si tratterebbe di attacchi senza precedenti. Il bloggerdissidente Anatoly Shari parla di infrastrutture distrutte: «La gente del posto scrive che questo è il bombardamento più pesante dall’inizio della guerra», scrive Shari sul suo canale Telegram. Shebekino, vicino alla frontiera ucraina, è stato bombardatadurante il fine settimana, con un bilancio di un civile ucciso e tre feriti, tra cui una ragazza di 15 anni. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Questa mattina, intorno alle 10 ora locale, i residenti di Shebekino e dei villaggi di Murom e Novaya Tavolzhanka hanno ricevuto via sms unallarme ...