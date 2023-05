Nuove date per il tour di Elodie

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 29 maggio 2023) I concerti di Napoli, Milano e Roma sono già SOLD OUT! ? Non so che dire, se non che a sto punto raddoppiamo. ? Nuovi live a Napoli il 17, a Milano il 20 e a Roma il 26 novembre. E aggiungiamo anche Firenze il 5 dicembre. Biglietti da domani. Grazie davvero a tutti per l’amore. ? L'articolo L'Opinionista.