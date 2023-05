Novità spareggio salvezza in Serie A | come funziona e gli scenari per Spezia e Verona

(Di lunedì 29 maggio 2023) Era il 18 giugno 2005. Il Parma passava con il punteggio di 2-0 sul campo del Bologna (dopo lo 0-1 dell’andata) e si guadagnava, grazie alle reti di Cardone e Gilardino, la permanenza inA. Perchè citiamo quell’accesissimo, e storico, derby? Semplice, si tratta dell’ultimoper non retrocedere che si è giocato nel massimo campionato italiano di calcio. Torniamo a tirare in ballo questo match perchè, a quanto pare, potremmo vivere un nuovoa 18 anni di distanza. La 37a giornata dellaA ha prodotto una classifica quanto mai chiara e lineare. Il Lecce, vincendo al 101° minuto in casa del Monza, si è ufficialmente tratto in salvo e ha lasciatoe Hellasa pari punti a evitare l’ultima retrocessione assieme a Sampdoria e ...

...introdotta dalla Lega Serie A nel caso in cui due o più squadre in lotta per la salvezza e per lo scudetto arrivino a pari punti. Serie A, lotta salvezza al cardiopalma:o ...Nell'anno dell'introduzione della, le ultime due giornate definiranno la terza retrocessa. Nel prossimo turno l'Hellas Verona dovrà conquistare punti in casa contro l'Empoli per non ...Non unaper il Cosenza , ormai abituato a giocarsi la vita nell'ultimo turno di regular ... Il Cosenza ha 40 punti: potrebbe salvarsi senzasolamente se batterà il Cagliari al 'Marulla' ...