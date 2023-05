(Di lunedì 29 maggio 2023) di Giuseppe D’Urso Nelle ultime tornate elettorali abbiamo riscontrato l’incremento del. Si potrebbe pensare ad una forma di, invece penso sia una forma diancheè basata sull’idea erronea che “i politici”. Questo è quello che cercano di farci credere per appiattire le differenze tra i gruppi politici a vantaggio di quelli meglio organizzati che gestiscono il potere per fini non sempre sociali. A questi astensionisti che con il loro comportamento pilatesco rinunziano di fatto a garantire i loro diritti, preciso che non è vero che “i politicicidifferenze marcate ed evidenti basta coglierle. Così, ...

... Vicenza (dove si sfidano Francesco Rucco del centrodestra e Giacomo Possamai del Pd cheha ... evidentemente, avrebbe dovuto. Il presidente di seggio lo avrebbe redarguito e l'uomo gli ...Bassissima l'affluenza al voto nella città capoluogo, doveè stato raggiunto neanche il 50 per cento dei votanti. A Brindisi in questo ballottaggio è andato ail 43,81 per cento degli ...L'unica speranza per Sánchez è che Podemos e Sumar si mettano d'accordo in fretta e riportino agli elettori persi per strada in questi anni. La missione è ardua, maimpossibile. Il ...

Non votare “perché sono tutti uguali” è sbagliato: l’astensionismo non è protesta ma stupidità Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...I seggi si sono chiusi alle 15 e ha preso il via lo spoglio delle schede. A Nova Milanese i cittadini dovevano scegliere tra Fabrizio Pagani, sindaco uscente, e la candidata di centrodestra Elena Magg ...