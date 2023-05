“Non sono d’accordo” | Fiorello gela tutti in diretta | il gesto inatteso

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nell’ultima puntata di Viva Rai 2,ha spiazzatoincon un. Ha ammesso di non esserecon una decisione: ecco di che cosa si tratta. Il conduttore siciliano è tornato in onda dal suo, ormai famosissimo, plexiglas di via Asiago a Roma. Nel corso della puntata, lo showman è ricorso ai ripari dopo una decisione presa dal pubblico negli ultimi giorni per mettere le cose in parità. Ildiha spiazzato(Screen RaiPlay) – CheNews.itPossiamo dire senza dubbi come Viva Rai 2 sia stato il programma dell’anno. Dopo alcune polemiche all’inizio, visto che era previsto su Rai 1 e poi passato sulla seconda rete nazionale, il format di ...

Le GPU dell'aziendautilizzate per alimentare applicazioni basate sull'intelligenza artificiale come le auto a guida autonoma, il riconoscimento facciale e l'elaborazione del linguaggio naturale.... affinchéci sia la fuga di docenti ". Valditara "pensa" anche a "un piano casa per pubblici dipendenti e insegnanti in particolare". "Quando leggo che ci17mila insegnanti in fuga dalla ...... infine, fino a che si sia provveduto ad altra sistemazione stabile e comunqueoltre la ...anche la "rinaturalizzazione' dell'area del Po e opere per la resilienza della rete elettricadiverse ...

Fabio Fazio saluta la Rai: Attesi segnali che non sono mai arrivati. Sono stati 40 anni bellissimi Fanpage.it

Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", Alberto Zaccheroni, ex allenatore, tra le altre, di Milan e Juventus, commenta il momento poco felice del club bianconero: "La ...Una donna di 51 anni e un ragazzo di 16 sono rimasti coinvolti in una aggressione a colpi di pistola in una scuola di Abbiategrasso, nell’hinterland milanese. L’evento, del quale non sono ancora note ...