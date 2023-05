Non posso alzarmi dal letto | Antonella Clerici ko | lungo stop al suo programma?

(Di lunedì 29 maggio 2023)è stata costretta a dare forfait ai telespettatori di Rai1. La conduttrice non sta molto bene in questi giorni e così È sempre mezzogiorno si è dovuto arrangiare con uno speciale sui dolci, una replica per coprire l'assenza. Non è chiaro quando latornerà in diretta con il suo, nel frattempo ha aggiornato i suoi fan tramite i social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

PAROLE - "Italiano Ci abbiamo sempre creduto e lo abbiamo sempre sostenuto, sia lui che la squadra, quando le coseandavano bene. Abbiamo ..."Ioinfluire sulla commissione, ma anche se potessilo farei. È come quando vedi in vetrina un vestito bellissimo, e lo vuoi a tutti i costi. Con il tempo troverai le risposte", aveva ...Quanto a me,so quanti altri Roland Garros giocherò quindi questa vittoria vale tanto'. Su ... Ma sono fortunato, voglio vederla così, ho qualche anno in più ma miancora divertire a competere ...

Ucraina Kostyuk non le stringe la mano, Sabalenka (bielorussa): "Se mi odia non posso farci nulla" Eurosport IT

La barca che si è inabissata nel lago Maggiore nel pomeriggio di domenica 28 maggio non poteva ospitare più di 15 persone ...L’omosessualità, come dovrebbe essere noto, non è una malattia (alcuni lo hanno a lungo sostenuto e qualcuno lo sostiere anche adesso) ma è una parte della sessualità per cui due persone dello stesso ...