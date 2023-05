Non merita la sufficienza | Milan | perché Stefano Pioli è da bocciare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Manca una giornata al termine del campionato e quasi tutti i verdetti sono archiviati. Si può dare il via al valzer dei giudizi, a patto di non cadere nel tranello del vecchio calcio secondo cui contano solo i risultati. Ora c'è altro. C'è un bene molto più prezioso che è la competitività ai massimi livelli sul lungo periodo. Poi c'è la capacità di attirare i tifosi a sé, vera linfa vitale di un club in questi anni di carestia finanziaria, con un gioco attraente. E, ancora, c'è la valorizzazione dei giocatori a disposizione, gli asset più importanti della società. Gli allenatori vanno giudicati per tutte queste cose, oltre che per i risultati raggiunti. Ciò premesso, che votono Allegri e, che si affrontano allo Stadium in uno scontro diretto per l'ultimo posto disponibile per la Champions? Dipendesse solo da quest'ultima, il rossonero ...