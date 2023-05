Non hanno capito un' acca Bassetti | furia in diretta | chi massacra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nuova ondata di Covid in Cina, da giugno, 65 milioni di contagi a settimana. Detta, anzi letta così è da mettersi le mani nei capelli. O come ammette Tiziana Panella a Tagadà, «da mettersi le mani sulle orecchie e fare come i bambini, “ahhhaahahaah”». Per fortuna che in collegamento con il talk pomeridiano di La7 c'è Matteo, infettivologo assurto al ruolo di star durante la pandemia, che le canta agli esperti di Pechino. «Il problema è questo, la Cina dimostra di non averun'del Covid, è sempre andata controcorrente esempre sbagliato.vaccinato poco gli anziani con un vaccino che funzionava poco,fatto lo Zero Covid, poiriaperto tutto e ora dicono che 65 milioni di casi non saranno un problema per il loro sistema ...