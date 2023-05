Non ha niente a che fare coi fascismi La Gruber incalza e Cacciari sbotta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si parla di Comunali a Otto e Mezzo, dove, nella puntata di lunedì 29 maggio, è Massimoa dire la sua. Interpellato da Lilli, il filosofo si schiera con Elly Schlein: "Ha ragione, siamo in una crisi di tutte le socialdemocrazie europee. Non basta lei per rimontare. Qua bisogna riformare tutto, anche se la strada è difficilissima e queste elezioni erano scontatissime". La leader del Partito democratico, di fronte al risultato delle urne, ha parlato di sconfitta. "È una sconfitta netta, sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento delle destre è ancora forte. Ringraziamo tutti i nostri candidati. Sapevamo sarebbe stata difficile, non si cambia in due mesi e non passa mai da singole persone, per cui ci vorrà più tempo per ricostruire un centrosinistra nuovo e vincente. Andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi. ...