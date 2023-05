No! Questo video non mostra una frana a Cesena durante l’alluvione in Emilia Romagna

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Maggio 2023,».è quello che si legge in sovraimpressione in una clip che circola sui social nel quale si vedono diversi edifici venire travolti dal fango che scende nero e impetuoso da una collina. Si tratta dell’ennesima clip che secondo chi la condivide sarebbe stata girata nel corso delle alluvioni che hanno devastato la, ma che invece con queste non c’entra nulla. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Circola undi unache secondo chi lo condivide sarebbe avvenuta a, nell’ambito delle recenti alluvioni che hanno devastato la. La clip, però risale al 2021 ed è stata girata ad Atami, in Giappone. Analisi «9 morti. 17.05.2023. Italy.». Recitano le scritte sovrimposte alla clip ...