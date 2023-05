No! Questo video non dimostra che i video degli astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale siano falsi

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ci sono teorie del complotto dure a morire che circolano da anni. Una di queste è quella secondo la quale l’essere umano no sarebbe mai andato nello Spazio. A intervalli più o meno ampi inizia a circolare clip che mostrano le prove della presunta finzione delle dirette. Tutte confutate da esperti, oltre chestessa Nasa. Vediamo l’analisi nel dettaglio. Per chi ha fretta: Secondo un uomo, le direttesarebbero false. L’uomo parla di dell’uso di cavi, sospette bolle d’aria, carrucole, green screen e realtà virtuale per simulare la gravità zero. Tutte le presunte prove che confermerebbero le teorie del complotto sono state confutate da ...