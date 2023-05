Nicole Santinelli spiega come mai ha lasciato Carlo (AUDIO)

e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è durata poco più di due settimane. Ad annunciarlo è stato l'ex corteggiartore che non è ...ha finalmente rotto il silenzio sulla rottura con Carlo Alberto Mancini , rivelando chiaramente perché ha deciso di lasciarlo a poche settimane dalla scelta. Lo ha fatto con un lungo ...di Uomini e Donne rompe il silenzio in modo bizzarro dopo la rottura con Carlo Mancini. Un addio che in realtà per molti non ha rappresentato affatto una novità, anzi. A dare l'...

"Uomini e Donne", è già finita la storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini TGCOM

Attraverso alcuni audio su Instagram Nicole Santinelli ha spiegato perché ha lasciato Carlo Mancini dopo Uomini e Donne.La dama del trono over di Uomini e Donne ha difeso l’ex tronista dalle critiche dopo la fine della storia con l’ex corteggiatore ...